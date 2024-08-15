Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Rapid Wien'e 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor, yoluna UEFA Konferans Ligi play-off'larında devam edecek.



TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?



Bordo-mavililerin rakibi, Konferans Ligi 3. eleme turunda Polonya ekibi Slask Wroclaw ile İsviçre temsilcisi St. Gallen arasındaki eşleşmenin galibi olacak.



Rakip ve maç tarihi belli olunca haberimizde yer vereceğiz.



RAPİD WİEN MAÇINDAN NOTLAR



6. dakikada Bolla'nın sol kanattan kullandığı kornerde kale sahası önünde kafa vuruşunu yapan Cvetkovic, topu yandan auta gönderdi.



16. dakikada Seidl'ın pasında Burgstaller'in ceza alanında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.



34. dakikada ceza sahasının sağ tarafından son çizgiye hareketlenen Bolla, topu yerden kale önüne gönderdi. Schaub'un yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.



74. dakikada sol kanattan hareketlenen Burgstaller'in pasında Jansson topla buluştu. Jansson'un ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, soluna gelen topu kurtarmayı başardı.



77. dakikada Rapid Wien golü buldu. Bolla'nın pasıyla ceza sahasına girerek kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Seidl'ın sağ çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



81. dakikada Barisic, topu sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Enis Destan'ın gelişine vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.



84. dakikada Nwakaeme, sol kanattan savunmanın arkasına topu gönderdi. Kaleci Hedl, Trezeguet'nin meşin yuvarlağa kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta gole izin vermedi.



87. dakikada Rapid Wien farkı ikiye çıkardı. Seidl'ın ara pasında topla buluşan Lang, ceza sahası sol çaprazından yerden yaptığı vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşma Rapid Wien'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Trabzon'daki ilk maçı da 1-0 kazanan Avusturya temsilcisi, adını play-off turuna yazdırdı.