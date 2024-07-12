Trabzonspor'un yeni transferi Barisic: Takıma asist ve gollerle katkı yapan bir oyuncuyum

Trabzonspor'un yeni transferi Borno Barisic, Macaristan'ın Szeged kentinde sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Bordo-mavililerin Hırvat futbolcusu, Trabzonspor'a geleli çok uzun bir süre olmadığını belirterek, "Çok hızlı adapte oldum. Adaptasyon sürecine Orsic, Visca, Bardhi'nin büyük katkısı var. Sadece onlar değil bütün tüm arkadaşlarım, departmanlardaki insanlar yardımcı oldu. Trabzon'da ilk günden itibaren karşılanmama, ev bulma olsun, diğer yardımlar olsun herkes çok yardımcı oldu." diye konuştu.



Modern futbolda bek oyuncuların da hücuma katkısı olmak zorunda olduğunu ifade eden Barisic, şöyle devam etti:



"Önceliğimiz tabii ki savunma ama modern futbolun beklentileri hücuma da asistler ve gollere katkıda bulunmak. Hocamızla konuştuk. Bek oyunculardan beklentileri var. Ben de adapte oldum hocamın beklentilerini isteklerini sahada yapmaya hücuma katkıda bulunmaya çalışıyorum. Hücum anlamında, takıma asist ve gollerle katkı yapan, önde olan oyunculara yardım eden bir oyuncuyum. Adaptasyonum gün gün daha iyiye gidecek. Hazırlık maçını 45 dakika oynadık. Bizim adımıza iyi geçtiğini söyleyebilirim. Maç maç daha iyiye gidiyoruz. Biz doğru yoldayız. Elimizden gelen en iyi şekilde devam etmeye çalışacağız. İlk resmi maçımızı hazırlık maçı görüyoruz. En iyi halimizle kendimizi oraya taşımak istiyoruz."