Trabzonspor'un yeni transferi için sürpriz istek: "Türk vatandaşı yapalım!"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkan Trabzonspor, rakibini 2-1 mağlup etmişti.



Puan durumunda 2. sırada yer alan ve dikkat çeken bir performans sergileyen bordo-mavililerin yeni transferi Christ Inao Oulai, ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni toplamıştı. SÜRPRİZ İSTEK



Eski futbolcu ve spor yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fildişi Sahili doğumlu futbolcu için gündem olacak bir talepte bulundu.

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai.

,"TÜRK VATANDAŞI YAPALIM" NOW'da konuşan Kerimoğlu, "Sürekli söylediğimiz o teknik direktör dokunuşunu görüyoruz. Oulai diye bir oyuncu aldılar. Bu oyuncuyu Türk vatandaşı yapalım. Kumaşı çok iyi." ifadelerini kullandı.



Cezası nedeniyle ligdeki ilk 4 maçta forma giyemeyen 19 yaşındaki futbolcu, son 3 müsabakada 2 asist yaparak parladı.

Trabzonsporlu Christ Inao Oulai, Karagümrük maçında ikili mücadelede.

Oulai, Trabzonspor'a 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Bastia'dan transfer olmuş ve bordo-mavililerle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.﻿​