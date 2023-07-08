Trabzonspor'un yeni transferi sakatlanarak oyundan çıktı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdürürken Hırvat ekibi Hajduk Split takımı ile bir hazırlık maçı düzenledi.



Karadeniz ekibi Taha, Serkan, Hüseyin, Fernandez, Arif, Emirhan, Doğucan, Abdülkadir, Visca, Orsic, Gomez 11'iyle başladı.

15. DAKİKADA YERİNİ STEFANO DENSWIL'E BIRAKTI



Bordo Mavili ekipte mücadeleye ilk 11'de başlayan yeni transfer Joaquin Fernandez sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında dizini direğe çarpan İspanyol oyuncu yerini Stefano Denswil'e bıraktı.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI



Trabzonspor, Orsic ile birlikte Joaquin Fernandez'i geçtiğimiz hafta İstanbul'a getirmiş ve transferi duyurmuştu.



Karadeniz ekibinin 27 yaşındaki stoper ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı açıklanmıştı.

