Trabzonspor'un yeni transferi yola çıktı

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci transferinde dünyaca ünlü bir ismi renklerine bağladı. Bordo mavililer, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’da forma giyen Kamerunlu kaleci Andre Onana ile anlaşma sağladı.

28 yaşındaki kaleci, sağlık kontrolleri ve imza için ailesiyle birlikte özel uçakla yola çıktı. Kamerunlu kalecinin bugün saat 17.00 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yapması planlanıyor. Taraftarların havalimanında kalabalık bir karşılama hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.