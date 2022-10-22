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Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Bordo Mavililer'i galibiyete taşıyan isim 9. dakikadaki harika golüyle Marek Hemsik oldu.

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi 5 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında , Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.​​​​​​​

49. dakikada Umut Bozok'un ceza alanı çizgisinin hemen önünden şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural, topu yatarak çeldi.

52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.

66. dakikada Saba'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti.

71. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle tehlikeyi önledi.

87. dakikada Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, kaleci Ali Şaşal Vural, güçlükle topu kornere çeldi.

Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

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