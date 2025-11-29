Trabzonspor'un zirve takibi, 3 puan 3 golle geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile kaşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetti. Maçı 3-1'lik skorla Trabzonspor kazandı. Bu skorla bordo mavili ekip puanını 31 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.



Derbi maçından önce Fenerbahçe'nin 31, Galatasaray'ın da 32 puanı bulunuyor.



ONUACHU GOL KRALLIĞINDA LİDER OLDU

Trabzonspor'da Onuachu attığı gollerle Süper Lig'deki sayısını 11'e çıkardı ve gol krallığında zirveye yerleşti.



Onuachu, ilk yarıda penaltıdan kaydettiği golün ardından RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Edin Visca'nın formasını göstererek golü ona hediye etti.



Trabzonspor'da cezalı duruma düşen Christ Oulai, Göztepe maçında forma giyemeyecek.



Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yok.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



18' Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı golle Konyaspor 1-0 öne geçti



42' Trabzonspor penaltı vuruşu sonrası Onuachu'nun golüyle beraberliği yakaladı

İKİNCİ DEVRE



50' Onuachu'nun golüyle Trabzonspor 2-1 öne geçti

56' Muçi'nin golüyle Trabzonspor skoru 3-1'e getirdi



77' Christ Inao Oulai sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Oulai, Göztepe maçında forma giyemeyecek



90+4 Mücadele sona erdi