Trabzonspor'un transferi Dimitrios Kourbelis İstanbul'da

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı.

Bordo-mavili ekip, Panathinaikos ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki Dimitrios Kourbelis ile prensip anlaşmasına vardı.

Tecrübeli oyuncu, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan TSİ 09.00'da kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kourbelis'i taşıyan uçak, TSİ 10.00 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Tecrübeli oyuncu, İstanbul'a menajeriyle birlikte geldi. Yunan oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.



Bordo-mavili ekibin sağlık kontrollerinin ardından transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.