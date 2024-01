Trabzonspor’un yıldızı Onuachu: Sadece savaşmak ve kazanmak istersiniz

Trabzonspor’un 2.01’lik golcüsü Paul Onuachu, babasının ‘iş bul’ baskısından son anda kurtulup futbola başlamasına, Konyaspor’a attığı topuk golünün yankılarından yaşamındaki önemli detaylara kadar Trabzonspor Dergisi'nin 213'üncü sayısına açıklamalarda bulundu.



“TRABZONSPOR’DA FUTBOLCULARA GÖSTERİLEN İLGİYİ BAŞKA BİR YERDE GÖRMEDİM”



Trabzonspor’un sezonun 5’inci haftasında renklerine kattığı Nijeryalı oyuncu Onuachu, futbola başlama hikayesini anlattı.

Danimarka, Belçika ve İngiltere’de futbol oynadığını söyleyen Onuachu, Trabzonspor Kulübü’nde futbolcuya gösterilen ilgiyi hiçbir yerde görmediğini söyledi.

Onuachu, “Kulüplerin oyuncularıyla ne şekilde ilgilendiklerini değerlendirdiğimde açıkça söyleyebilirim ki, Trabzonspor’da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim. Çünkü sadece bana karşı değil herkese böyle, oyuncularla ilgilenme seviyeleri inanılmaz. Oyuncuların her konuda rahat ettiğinden emin oluyorlar. Gece 2 ya da 3 olsun fark etmiyor, bir problem yaşarsanız telefon ettiğinizde neredeyse 5 dakika içinde birisi yardım için kapınızda oluyor. Bu durum çok etkileyici. Öte yandan Trabzonspor taraftarı da harika. Mesela havalimanındaki karşılama bile bana çokça özgüven verdi, statta da öyleler. Bu desteklerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



“BABAM BENİ DESTEKLEMEKTEN YORULDUĞUNU SÖYLEDİ!”



Futbola başlama hikayesini de anlatan Nijeryalı golcü oyuncu, tanıştığı bir antrenör ile hayatının değiştiğini ve futbol yaşantısının başladığını ifade etti.

Onuachu futbolculuk kariyerinin başlamasını ise şu şekilde anlattı:



“Ben futbol sevdalısıyım, bu oyunu çok seviyorum. Avrupa’ya futbol oynamaya gelmeden önce Nijerya Lagos’tayken mahalle takımında futbol oynuyordum. Annem ve babam benim futbol oynamamı elbette desteklediler uzun süre fakat belli bir noktaya gelince babam artık büyüdüğümü ve beni desteklemekten yorulduğunu söyledi. Ayaklarım üzerinde durmam ve eve bir şeyler getirmem gerekiyordu çünkü, şartlarımız da bunu gerektiriyordu. Bu nedenle Lagos’ta yazılı olarak bir işe başvurmak için hazırlanıyordum. Futbola, kendime ve yeteneklerime inanıyordum ama babamın baskısı artıyordu. Tam o dönemde bir antrenörle tanıştım, bana FC Ebedei ile denemelere çıkmak isteyip istemeyeceğimi sordu. FC Ebedei yarı amatör, yarı profesyonel bir kulüp ve Danimarka kulübü Midtjylland ile anlaşmalı olan bir kulüp. Çok sevindim, hemen kabul ettim. Denemeler sonrasında Ebedei ile futbol hayatım resmi olarak başladı ve şu anda da buradayım.”



“UZUN BOYLU OLMAMIN ARTILARI DA VAR, EKSİLERİ DE”



Dikkat çeken fiziğine ilişkin de görüşlerini dile getiren Onuachu uzun ve kısa boyun avantajlarının yanı sıra dezavantajlarının da olduğunu söyledi. Onuachu, “Hayatta uzun ya da kısa boylu olun fark etmez, avantajlarınız olduğu gibi dezavantajlarınız da olacaktır. Örneğin kısaysanız muhtemelen hız, atiklik, hızlı hareket etme, hızlı dönme gibi önemli avantajlarınız olacaktır. Benim kendi boyumla alakalı bunların bazılarını yapabildiğimi söyleyebilirim ama elbette ki kısa oyuncular kadar hızlı şekilde değil. Uzun boylu olunca da özellikle kafa vuruşlarındaki hakimiyette önemli avantaj sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca güçlü olup takım için topu daha rahat şekilde saklayabilirim. Yani uzun ya da kısa boylu olsanız da bunun artılarını eksilerini görüp onu kabul ederek işinizi yapmalısınız.” dedi.



“FUTBOLA ORTA SAHADA OYNAYARAK BAŞLADIM”



Onuachu, futbola orta saha oyuncusu olarak başladığının altını çizerek, “Bazen insanlar benim boyumun uzunluğuna rağmen nasıl böyle bir tekniğim olduğunu sorguluyor. Bunun nedeni altyapıda ilk futbol oynamaya başladığımda orta saha oyuncusuydum. 8 ve 10 numara olarak oynadım. Ama büyümeye ve gelişmeye başladığınızda özelliklerinizi daha iyi fark ediyorsunuz ve zihninizde bunu planlamanız gerekiyor. Bana gerçekten en uyan yol forvetti ve bu pozisyona geçiş yaptım. Bana uygun olduğunu, ayrıca benim için göz alıcı bir rol olduğunu düşündüm ve bugüne geldim böylece.” ifadelerini kullandı.



“YETENEK TEK BAŞINA YETERSİZ KALIR!”



Bordo-mavili oyuncu, futbola adım attığı Ebedei’deyken yeteneğine inandığını ve kendisine güvendiğini ancak antrenmanlara çıktığında yeteneğin tek başına yetersiz olduğunu fark ettiğini ifade etti. Kariyerinde başarılı olmak için bir şeyleri başarmanın şart olduğunu kendi fark ettiğinde daha fazlasını yapmaya başladığına değinen Onuachu şunları söyledi:



“İlk deneme döneminde ağır antrenmanlar sonrasında kulüp bize eve gitmek için bir hafta izin verdi. Ben de kendime şunu dedim: ‘Paul, eğer gerçekten kariyerinde bir şeyler başarmak istiyorsan ekstra bir şeyler yapman gerekiyor.’ Çevremdekiler futbolculuğumu beğeniyordu ama o aşamada daha fazlasını yapmam gerekiyordu. Takım arkadaşlarım gibi tatile gitmek yerine fazladan kamp yaptım. Sıkı antrenman ve ekstra koşular yaptım. Daha sonra toplandığımızda eskiden 10. olurken artık ilk 3 ya da 4 arasına girmeye başladım ve bu durum benim kariyer olarak da yükselmemi sağladı. Kesinlikle yetenek tek başına size yol aldırmıyor, bazı desteklere de ihtiyacınız vardır. ‘Vay be, ne futbolcu’ dediğim çok yetenekli takım arkadaşlarım vardı ama onlar gerekli desteğe sahip değildiler ve başaramadılar. Başarılı olmak; yeteneğin yanı sıra çok çalışmak, bireylerden destek görmek ve Tanrının desteğine sahip olmak arasında bir dengedir.”



“GOLDEN SONRA ANNEM VE BABAM ÇIĞLIK ÇIĞLIĞAYDILAR!”



Onuachu, Trabzonspor forması altında Konyaspor’a topukla attığım gol çok özel olduğunu ve kariyerinde bu şekilde bir gol atmadığını söyledi. Onuachu, “Öncelikle bu şekilde bir gol daha önce atmamıştım. Ama futbol anlardan ibarettir. Bir an, bir durum ya da başka bir şey, nasıl adlandırmam gerektiğini bilmiyorum. Bu tarz goller kaliteyle, hızlı düşünme ve teknikle alakalıdır. Çünkü eğer yeterli tekniğiniz yoksa bu tarz bir golü asla atamazsınız. Top bana gelirken kararı bir saniyede verdim ve yapmam gereken buna tekniği eklemekti. Vurmak için döndüğümde içeri gireceğini biliyordum. Çünkü topuğumla ona çok iyi vurmuştum. Maç sonunda çok güzel yorumlar aldım. Sadece eşim değil, herkes, ailem, arkadaşlarım ve hatta tanımadıklarım, daha doğrusu bütün duacılarım. Hepsi ‘bu Puskas ödüllük gol’ dedi. Annem ve babamı aradığımda ise çığlık çığlığaydılar. Eşim çok heyecanlıydı maç sonunda, benimle gurur duyuyordu.” şeklinde konuştu.



“KAVGA EDEREK SORUN ÇIKARAN BİRİSİ DEĞİLİM”



Bordo-mavili oyuncu, futbol hayatı boyunca maç esnasında kavga çıkarmayan ve kibar birisi olarak tanındığını dile getirdi. Onuachu, “Futbol duygularla doludur. Bazen kariyerinizi bitireceğini düşündüğünüz ikili mücadelelerle karşılaşıyorsunuz ve buna sert bir şekilde tepki gösteriyorsunuz. Ve daha sonra rakibiniz de tepki gösteriyor. Tabi ki maç içinde o durumda tartışmalar yaşanıyor, ben de yaşadım, çok sinirlendiğim anlar oldu. Ama genel anlamda ben maçlarda herkesle kavga ederek sorun çıkaran birisi değilim. Bugüne kadar oynadığım her ülkede insanlar beni kavga etmeyen ya da sorun çıkarmayan kibar bir oyuncu olarak tanıdılar. Benim adıma rakibin hoşuna gitmeyecek hareketim, belki onları zorlayan kötü bir sıçrama ya da ikili mücadelede olmuştur ama bunlar da çok azdır.” diye konuştu.



“ADEBAYOR VE ZLATAN ÇOK ÖZEL”



Golcü oyuncu, izlemekten keyif aldığı ve idolü olarak Adebayor’u gösterirken, “Zlatan da onun gibi, ikisi de çok özel futbolcular. Ayrıca onlar gibi çok izlediğim oyuncular var. Mesela Edin Dzeko, oyun tarzını beğeniyorum. Dolayısıyla çok fazla idolüm var.” dedi.



“TECRÜBELİ OYUNCULARA SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ”



Her yönüyle kendisini daha da fazla geliştirmeyi hedeflediğine değinen Onuachu, futbola ilk başladığı dönem ile bugünkü düşünceleri arasında da tecrübeyle gelişim gösterdiğini söyledi. Onuachu konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Şu anda aktif bir oyuncuyum, önemli hedeflerim var. Bu nedenle her zaman kendimi daha da geliştirmek istiyorum. Zamanlamamı, oyundaki kalite, enerji gibi birçok yönümü geliştirmeye çalışıyorum. Gençken, daha çok çalışıp iyi antrenman yapmama rağmen yaşı büyük oyuncuların benim önüme geçip oynadığını görürdüm Midtjylland’te. Fakat şimdi neden daha tecrübeli oyuncuların önde olduğunu anlıyorum çünkü sahadayken bazen öyle pozisyon alıyor, öyle kritik kararlar veriyorlar ki, oyuna büyük katkı sağlıyorlar bir hareketle. Tecrübeli oyuncu olarak sahada görebildiğiniz şeyler var, genç oyuncuların fark edemediği şeyler. Ve ben de artık tecrübe kazandım. O zamanlar düşünemediğim şeyleri şimdi anlıyorum. Dolayısıyla milli takım ya da kulüp seviyesinde fark etmeksizin bir takım için, gençlerin yanı sıra tecrübeli oyunculara da sahip olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum.”



“TRABZON EN İYİ FUTBOL OYNAYABİLECEĞİM BİR ŞEHİR”



Trabzon şehrini en iyi futbol oynayabileceği bir şehir olarak nitelendiren golcü oyuncu, “Burada olmak gerçekten harika” dedi. Onuachu, “Sakin, huzur veriyor ve çok güzel. Doğası da çok iyi. Trabzon’a gelmeden önce şehrin balık konusunda en iyisi olduğunu öğrenmiştim, gerçekten de öyle. Trabzon hakkında her şeye bakınca burası benim futbol oynayabileceğim tarzda bir yer. Burada olmak gerçekten harika. Bu arada, havalimanı yakınımızda, antrenmandayken uçakların indiğini ve kalktığını görüyorum. Bazen dikkatimi uçaklara verip seyrettiğim oluyor, ilk başlarda çoktu ama şimdi alıştım.” ifadelerini kullandı.