Trabzsonpor'da Marek Hamsik sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor'a konuk olacak Trabzonspor'a Marek Hamsik'ten kötü haber geldi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın dün yapılan antrenman sırasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Hamšík’in bugün yapılan MR görüntülenmesi sonucunda sağ baldır bölgesinde kas (gastroknemius) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bordo-mavili ekip dün yaptığı açıklamada Marek Hamsik'in sağ baldır bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığı belirtilmişti.



Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maçta süre alan Marek Hamsik, 2 gol ve 1 asist kaydetti.