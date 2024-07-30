Tractor FC kurallara uymadı: Adana Demirspor hazırlık maçını kendi arasında oynadı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana Demirspor'un 4. hazırlık maçında karşılaşması beklenen İran ekibi Tractor ile yapacağı müsabaka rakip takımın maç saatine geç kalması ve kurallara uygun forma getirmemesi nedeniyle iptal edildi.



Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklama ise şu şekilde:

"İran temsilcisi Tractor ile oynanması gereken hazırlık maçı, rakip takımın maç kurallarına uymaması (Maç saatine geç kalması ve kurallara uygun forma getirmemesi) dolayısıyla iptal edildiğinden, takımımız kendi arasında hazırlık maçı oynamıştır. Mavi Takım, Yusuf Barasi'nin attığı 2 golle sahadan 2-0 galip ayrılmıştır."