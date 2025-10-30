Trae Young sakatlandı; Atlanta yine de kazandı

NBA'in beşinci haftasında Atlanta Hawks, Brooklyn Nets'in konuğu oldu.

Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın sakatlandığı maçta rakibini 117-112 mağlup etmeyi başardı.

Konuk ekipte Jalen Johnson 23 sayı ile galibiyetin ana mimarı oldu. Bench'ten toplam 59 sayılık katkı alan Atlanta'da, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı ve Luke Kennard 17 sayı kaydetti.

Üst üste beşinci mağlubiyetini alan Nets'te ise Michael Porter Jr. 32 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.