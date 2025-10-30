Trae Young sakatlandı; Atlanta yine de kazandı
NBA'de Atlanta Hawks, Brooklyn Nets'i 117-112 mağlup etti.
NBA'in beşinci haftasında Atlanta Hawks, Brooklyn Nets'in konuğu oldu.
Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın sakatlandığı maçta rakibini 117-112 mağlup etmeyi başardı.
Konuk ekipte Jalen Johnson 23 sayı ile galibiyetin ana mimarı oldu. Bench'ten toplam 59 sayılık katkı alan Atlanta'da, Nickeil Alexander-Walker 18 sayı ve Luke Kennard 17 sayı kaydetti.
Üst üste beşinci mağlubiyetini alan Nets'te ise Michael Porter Jr. 32 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Karşılaşma boyunca 16 top kaybı yapan Brooklyn Nets, bu hataların sonucunda potasında 27 sayı gördü.
