Trafik kazası geçiren Bryant Dunston'ın son durumu hakkında açıklama

Anadolu Efes, dün trafik kazası geçiren Bryant Dunston’ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.



Basketbol Süper Lig'i ekiplerinden Anadolu Efes'in dün trafik kazası geçiren sporcusu Bryant Dunston’ın taburcu edildiği açıklandı.

BİRÇOK BÖLGEDE SIYRIK VE KESİK



Lacivertli beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Dunston’ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:



"Dün ciddi bir trafik kazası geçiren oyuncumuz Bryant Dunston'ın yapılan tetkikler neticesinde vücudunun birçok bölgesinde sıyrık ve kesik bulunduğu tespit edilmiştir. Bir gün boyunca müşahede altında tutulan oyuncumuzun başka bir sorunu olmadığı anlaşılmış ve kendisi bugün taburcu edilmiştir. Tekrar geçmiş olsun Bryant!"

NE OLMUŞTU?



Dün İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, bir TIR'ın dorsesi üst geçide çarptıktan sonra Anadolu Efes'te oynayan Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada yaralanan Dunston hastaneye kaldırılmıştı.

