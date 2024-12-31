Trafik kazası geçirmişti: Premier Lig yıldızı Michael Antonio taburcu edildi

Michail Antonio geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneden taburcu edildi.



West Ham United'ın yıldızı bu ayın başlarında Essex'te meydana gelen olayda bacağını kırdı.

NE OLMUŞTU?

Michail Antonio, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

Kazada bacağı kırılan futbolcuyu aracından kurtarmak için itafiye ekipleri 45 dakika boyunca mücadele etmişti.

KARİYERİ BİTTİ Mİ?

Bu trafik kazasının Antonio'nun futbolu bırakmasına neden olup olmayacağı ise henüz belli değil.

West Ham'ın tüm oyuncuları ve personeli Antonio'yu hastanede geçirdiği süre boyunca ziyaret etti.

Kulüpte 10 buçuk yıl geçiren Jamaikalı oyuncunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

West Ham'ın Antonio'nun geleceği konusunda henüz bir karar vermediği söyleniyor.