Transfer açıklandı, Galatasaray'dan Süper Lig ekibine imza attı

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çaykur Rizespor ’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı.

Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 36 maçta boy gösteren Kutucu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.