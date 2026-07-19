Transfer açıklandı, Galatasaray'dan Süper Lig ekibine imza attı
19.07.2026 19:23
Galatasaray takımı.
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılık gerçekleşti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da cpeş peşe
Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.
Galatasaray'ın hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandı.
Ahmed Kutucu, imza töreni sonrası objektiflere poz verdi.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çaykur Rizespor’umuz, Galatasaray ve Ahmed Kutucu ile anlaşarak sezon sonuna kadar takımımızda oynaması için geçici sözleşme imzalanmıştır.
Başkanımız Ali Zeki Saruhan’ın katıldığı imza töreninde Galatasaray’dan kiralık olarak transfer edilen 2000 doğumlu hücum oyuncusu Ahmed Kutucu kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 18 resmi maça çıkmıştı.
Ahmed Kutucu’ya “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 36 maçta boy gösteren Kutucu, 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.