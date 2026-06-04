Transfer bombaları art arda. Fenerbahçe'ye dünya yıldızı | Galatasaray'a milli golcü | Beşiktaş'a bedava sol bek
04.06.2026 09:14
Son Güncelleme: 04.06.2026 10:02
NTV
Tüm futbolseverler Dünya Kupası'nın başlamasıı beklerken bir yandan da kulüplerin transfer çalışmaları dikkat çekiyor.
Dünya Kupası'nın başlamasına bir hafta kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada...
10:02
TADIC, FENERBAHÇE İÇİN DEVREDE
Dusan Vlahovic transferinde, Fenerbahçe’nin eski yıldızı Dusan Tadic’in de devreye girerek sürece destek olmak istediği öğrenildi. Sırp golcü, yıllık 8 milyon euro maaşın yanı sıra bonuslar ve imza parası talep ediyor. (Fotomaç)
09:00
GALATASARAY'DAN CAN UZUN ATAĞI
Galatasaray, 20 yaşındaki 10 numara Can Uzun için 35 milyon euro artı bonuslar içeren teklifini sundu. (Fotomaç)
08:35
BEŞİKTAŞ'A BEDAVA SOL BEK
Beşiktaş'ın Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen Kamerunlu sol bek Darlin Yongwa ile ilgilendiği öne sürüldü. Yongwa'nın Lorient ile olan kontratı ay sonunda bitecek. 25 yaşındaki futbolcunun ayrılması bekleniyor. (Foot Mercato)
08:15
BURUK'UN KADRODA İSTEMEDİĞİ İSİM
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon Verona'ya kiralanan Victor Nelsson'u istemiyor. Buruk'un, Nelsson'u kadroda düşünmediğini yönetime de ilettiği ifade edildi. Nelsson'un Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek. (Fanatik)
07:50
GALATASARAY'DAN LEAO TEKLİFİ
Galatasaray, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için yoğun çaba sarf ediyor. Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldıza yıllık 8 milyon euro maaş ve 2 milyon euro da bonus teklif etti. İtalyan devi de Rafael Leao'nun bonservis bedelini belirledi. Milan, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için kapıyı 60 milyon euro'dan açtı. (Calciomercato)
07:40
YILDIRIM'IN SAĞ BEK PLANI
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, ekibiyle beraber hazırlıklarını sürdürüyor. Transfer listesinde bulunan Aaron Wan Bissaka adı ön plana çıkarıldı. İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ın küme düşmesinden sonra 28 yaşındaki Demokratik Kongolu sağ bek için çalışmalara hız verildi. West Ham'la 2031 yılına kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu, küme düşmelerinin ardından ayrılmak istediğini belirtti. Fenerbahçe'nin de bu durumu fırsat bilerek teklif götürmeye hazırlandığı bildirildi. İngiliz basınında çıkan haberlerde; sarı- lacivertli kulübün Aaron Wan Bissaka konusunda son derece ciddi ve istekli olduğu kaydedildi. (Sabah)
07:20
GALATASARAY'A MİLLİ GOLCÜ
Galatasaray, Porto'da forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'le ilgileniyor. Sarı-kırmızılılar, genç santrfor için Porto'ya transfer teklifinde bulunacak. Deniz Gül, Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. (Record)
07:00
SAFİ: "İLK TRANSFERİM LUIS SUAREZ"
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi: "Bakın sözümü tutacağımı söyledim size, biz önce kadro kalitemizi çok yüksek seviyeye getireceğiz. İşte ilk bombayı söylüyorum, bugünden sonra devamı gelecek. Luis Suarez ile konuştuk anlaşma sağladık, transferi bitirdim. Luis Suarez bana Türkiye Ligi'nin gol kralı olacağına söz verdi. Kendisine bonusu 15 golden başlatacaktık, 20'den başlatmamızı istedi. Artık yeter, iyi futbol iyi futbolcularla oynanır!" A Bola'nın aktardığı haberde Hakan Safi'nin Luis Suarez'e 3+1 yıllık sözleşme ve oldukça cazip bir maaş teklifi sunduğu ifade edildi. Buna karşın Sporting'in 28 yaşındaki golcüyü kesinlikle satmak istemediğinden bahsedildi. Portekiz ekibinin, 40 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye bile almayacağı vurgulandı.