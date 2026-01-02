Transfer dönemi başladı, ilk resmi ayrılık geldi. Yeni takımına imza atacak
02.01.2026 12:42
NTV - Haber Merkezi
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı. Türüç, yeni takımına imza atacak.
RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
32 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir'e 2020-2021 sezonunda transfer olmuştu.
Türüç, Konyaspor'la sözleşme imzalayacak.
TRANSFER AÇIKLANMIŞTI
Konyaspor'dan yapılan açıklamada, “Takımımızın ihtiyacı olan bölgelere 4 veya 5 takviye yapmayı planlıyoruz. Şu an transfer komitemiz hızlı bir şekilde çalışmaya başlamıştır. İlk transferimizi de Deniz Türüç ile yaptık. Diğer arkadaşlarımızla görüşmemiz devam ediyor.” ifadeleri kullanılmıştı.