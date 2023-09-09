Transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek? (2023-2024 Süper Lig transfer dönemi tarihleri)

2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi, futbolseverlerin sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. Süper Lig'de 4 büyükler bu yıl oldukça dikkat çekici transferlere imza attı. Peki, transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek?



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.