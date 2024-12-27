Transfer dönemi ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri)

2024-2025 Süper Lig transfer dönemi takvimi, ara transfer döneminde takımlarının yapacakları transferleri merak eden futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan ara transfer dönemi takvimi sonrasında, transfer dönemi tarihleri belli oldu.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

