Transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2024-2025 Süper Lig ocak ayı ara transfer dönemi)

2024-2025 ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 transfer ve tescil dönemi takvimiyle birlikte, ara transfer dönemi için tarih belli oldu. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

