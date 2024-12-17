Transfer dönemi ne zaman başlayacak? (2024-2025 Süper Lig ocak ayı ara transfer dönemi)
Transfer döneminin ne zaman başlayacağı, tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemiyle birlikte, 4 büyüklerin takımlarına yapacakları yeni takviyeler merak ediliyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?
2024-2025 ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan 2024-2025 transfer ve tescil dönemi takvimiyle birlikte, ara transfer dönemi için tarih belli oldu. Peki, Süper Lig'de ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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