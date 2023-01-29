Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2022-2023 Süper Lig ara transfer sezonu bitiş tarihi)

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte dört büyükler harekata başladı. Takımlarının ne zamana kadar transfer yapabileceğini merak eden birçok kişi ise TFF tarafından belirlenen tarihleri araştırıyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek?



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.