Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2022-2023 Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi)

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun başlamasıyla birlikte bir yandan da transfer sezonu tarihleri merak ediliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler, takımlarının transfer sezonu bitmeden önce yapacakları transferleri merak ediyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTER?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini açıklandı.

Buna göre; Süper Lig'de transfer sezonu bugün saat 23.59'da sona erecek.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.