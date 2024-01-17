Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2023-2024 Süper Lig 2. ara transfer dönemi bitiş tarihi)

2023-2024 sezonu 2. ara transfer döneminin ne zaman sona ereceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, transfer dönemi tarihleri belli oldu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman bitecek?



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.



Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.



İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.