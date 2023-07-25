Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi)

2023-2024 transfer sezonu tarihi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig yeni sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ederken, transfer sezonunun ne zaman biteceğide merak konusu oldu. İşte ayrıntılar.



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlamıştı. Takımlar yeni sezon hazırlıkları kapsamından transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.