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Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi)

Transfer döneminin ne zaman biteceği, Süper Lig'de takımlarının yapacağı transferleri bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında 2023-2024 transfer dönemi başlangış ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?

Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2023-2024 transfer sezonu bitiş tarihi)

2023-2024 transfer sezonu tarihi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. yeni sezon için transfer çalışmaları son sürat devam ederken, transfer sezonunun ne zaman biteceğide merak konusu oldu. İşte ayrıntılar.

DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlamıştı. Takımlar yeni sezon hazırlıkları kapsamından transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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