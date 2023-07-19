Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2023-24 Süper Lig yaz transfer dönemi takvimi)

Süper Lig'de yaz transfer dönemi tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yapacağı transfer hamleleri merakla beklenirken, futbolseverlerde bir yandan TFF tarafından açıklanan transfer sezonu tarihlerini araştırıyor. İşte ayrıntılar.



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi 15 Eylül'de sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.