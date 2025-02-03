Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2024-2025 ara transfer dönemi bitiş tarihi)

2024-2025 transfer dönemi tarihleri, takımlarının yapacakları transferleri bekleyen ve bir yandan da transfer sezonu için tarih araştırması yapan futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 ara transfer dönemi bitiş tarihi.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

