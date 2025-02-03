Transfer dönemi ne zaman bitecek? (2024-2025 ara transfer dönemi bitiş tarihi)
Transfer döneminin ne zaman sona ereceği, Süper Lig ekiplerinin transferde hızını artırmaları nedeniyle merak ediliyor. Süper Lig'de bomba etkisi yaratan transfer haberleriyle birlikte, futbolseverlerde transfer gündeminin nabzını tutmaya başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 ara transfer dönemi bitiş tarihi.
2024-2025 transfer dönemi tarihleri, takımlarının yapacakları transferleri bekleyen ve bir yandan da transfer sezonu için tarih araştırması yapan futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 ara transfer dönemi bitiş tarihi.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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