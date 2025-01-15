Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi

2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tüm futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan 2024-2025 transfer ve tescil takvimi sonrasında futbolda transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu. İşte ayrıntılar.



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; 13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE 2. YARI BAŞLADI



İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.



Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.