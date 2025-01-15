Transfer dönemi ne zaman bitecek? 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi
Transfer döneminin ne zaman biteceği, 13 Ocak'ta başlayan Süper Lig transfer döneminin ardından merak ediliyor. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında süren şampiyonluk yarışı nedeniyle takımların ara transfer döneminde yapacakları transferler şimdiden merak edilmeye başladı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi takvimi.
2024-2025 Süper Lig ara transfer dönemi tüm futbolseverlerin yakın takibinde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulan 2024-2025 transfer ve tescil takvimi sonrasında futbolda transfer döneminin ne zaman biteceği belli oldu. İşte ayrıntılar.
ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.
Buna göre; 13 Ocak 2025'te başlayan ara transfer dönemi 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
SÜPER LİG'DE 2. YARI BAŞLADI
İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.
Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.
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