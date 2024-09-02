Transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi)

2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi için tarih araştırmaları sürüyor. Futbolseverler yaz transfer dönemi bitiş tarihi ve ara transfer dönemi başlangıç tarihlerini sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.



Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

