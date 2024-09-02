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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi)

Transfer döneminin ne zaman sona ereceği, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Takımlarının transfer gündeminin sonuna doğru yapacakları transferleri heyecanla bekleyen taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen transfer sezonu tarihlerini araştırıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi)

2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi için tarih araştırmaları sürüyor. Futbolseverler yaz transfer dönemi bitiş tarihi ve ara transfer dönemi başlangıç tarihlerini sorguluyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol ’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi takvimi) - 1

ARA DÖNEMİ NE ZAMAN?

Ara transfer dönemi, 13 Ocak-11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

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