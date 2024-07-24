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Transfer sezonu ne zaman bitiyor? (2024-2025 transfer ve tercil dönemi takvimi)

Transfer sezonu tarihleri, Süper Lig'de takımlarının yapacakları transferleri bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, 2024-2025 sezonu transfer ve tescil dönemi tarihleri belli oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? (2024-2025 transfer ve tercil dönemi takvimi)

2024-2025 transfer döneminin ne zaman sona ereceği, 'in başlamasına kısa bir zaman kala merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlamıştı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

Transfer sezonu ne zaman bitiyor? (2024-2025 transfer ve tercil dönemi takvimi) - 1

İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.

Sivasspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Rizespor - Başakşehir

Kasımpaşa - Konyaspor

Galatasaray - Hatayspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Antalyaspor - Göztepe

Samsunspor - Beşiktaş

Bodrum FK - Gaziantep FK

Kayserispor ilk hafta bay geçecek

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