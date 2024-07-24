Transfer sezonu ne zaman bitiyor? (2024-2025 transfer ve tercil dönemi takvimi)

2024-2025 transfer döneminin ne zaman sona ereceği, Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlamıştı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.