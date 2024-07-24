Transfer sezonu ne zaman bitiyor? (2024-2025 transfer ve tercil dönemi takvimi)

2024-2025 transfer döneminin ne zaman sona ereceği, Süper Lig'in başlamasına kısa bir zaman kala merak konusu oldu. Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu transfer dönemi 24 Haziran'da başlamıştı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN SONA ERECEK?
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.
Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.
SÜPER LİG İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI
Yeni sezon 9,10,11,12 Ağustos’ta oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak.
Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Rizespor - Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Hatayspor
Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunspor - Beşiktaş
Bodrum FK - Gaziantep FK
Kayserispor ilk hafta bay geçecek
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