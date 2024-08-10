NTV.COM.TR’ye geri dön

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi)

Yaz transfer dönemi sürmeye devam ederken, Süper Lig kulüplerinin yapacakları transferlerde merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2024-2025 transfer ve tescil döneminin biteceği tarih araştırılıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2024-2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi.

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? (2024-2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi)

döneminin ne zaman biteceği, takımlarının transfer yapmasını bekleyen futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Yaz transfer sezonunun bitmesine kısa bir zaman kala, transfer döneminin bitiş tarihi araştırılıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?

YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...