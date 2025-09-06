Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 yaz transfer dönemi bitiş tarihi

2025 yaz transfer dönemi bitişi içn geri sayım başladı. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir zaman kala, tuttukları takımların yapacakları transferleri merak eden futbolseveler, TFF tarafından belirtilen takvimini araştırıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?



2025 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Türkiye’de 2025-2026 sezonu için yaz transfer dönemi, haziran ayında başladı. Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerde mücadele eden takımlar, bu süreçte kadrolarına yeni isimleri katabiliyor. TFF’nin açıkladığı takvime göre yaz transfer dönemi 12 Eylül'de sona erecek.



Bu tarihten sonra kulüpler, yalnızca sözleşmesi elinde olan yani “bonservissiz” oyuncuları kadrosuna katabilecek.



KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



İkinci Transfer ve Tescil Dönemi olan kış transfer sezonu ise 5 Ocak 2026'da başlayacak ve 10 Şubat 2026'da tamamlanacak.

