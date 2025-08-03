Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2025 yaz transfer sezonu için son tarih yaklaşıyor

2025-2026 yaz transfer sezonu tarihi futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden kulüpler bazı futbolcuların transferlerini tamamlarken bazıları için ise hala mekik dokuyor. Transfer döneminin ne zaman kapanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor? İşte 2025 yaz transfer sezonu tarihi.



2025 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



2025 yaz transfer dönemi, Türkiye'de 30 Haziran 2025 Pazartesi günü resmen başlamıştı. Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.



Bu tarihten sonra futbolcuların transferi yalnızca serbest oyuncular için mümkün olacak.

