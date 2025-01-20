Transfer dönemi ne zaman kapanacak? Ara transfer bitiş tarihi

Futbolseverler tarafından "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi tüm hızıyla devam ediyor. Takımına aldıkları futbolcuları Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildiren kulüpler peş peşe transfer haberlerini duyuruyor. İşte, ara transfer dönemi bitiş tarihi...



ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.



SÜPER LİG'DE SEZON NE ZAMAN BİTECEK?



İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanan 18. hafta müsabakalarıyla başladı.



Sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.