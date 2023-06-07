Transfer dönemi ne zaman? TFF tarih verdi (2023-2024 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi)

2023-2024 transfer dönemi için tarih araştırmaları başladı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaz transfer döneminde yapacağı transfer hamleleri merak ediliyor. Peki, transfer dönemi ne zaman başlayacak?



TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2023-2024 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirledi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre; Birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başlayıp, 15 Eylül'de sona erecek.



2023-2024 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp, 9 Şubat 2024'te kapanacak.