Transfer dönemi tarihleri değiştirildi

17.12.2025 15:49

Transfer dönemi tarihleri değiştirildi
Anadolu Ajansı

NTV - Haber Merkezi

TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini açıkladı.

Daha önce 5 Ocak 2026’da başlayup ve 10 Şubat 2026’da tamamlanacağı açıklanmıştı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.”