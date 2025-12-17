Transfer dönemi tarihleri değiştirildi
17.12.2025 15:49
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
TFF, ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini açıkladı.
Daha önce 5 Ocak 2026’da başlayup ve 10 Şubat 2026’da tamamlanacağı açıklanmıştı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.”