Transfer dönemi tarihleri değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026'da sona ereceğini açıkladı.



Daha önce 5 Ocak 2026’da başlayup ve 10 Şubat 2026’da tamamlanacağı açıklanmıştı.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



“2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir.”