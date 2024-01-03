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Transfer dönemine geri sayım: Fenerbahçe'nin listesinde 2 yıldız var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Takviye önceliği stoper ve orta saha olan sarı-lacivertliler'in listesinde iki yıldız var.

Transfer dönemine geri sayım: Fenerbahçe'nin listesinde 2 yıldız var

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, sezon başında kadrosuna katmaya çalıştığı Rade Krunic için ısrarını sürdürüyor.

Milan'la yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayan Bosna Hersekli orta saha Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşan yönetim İtalyan devinin kararını bekliyor.

OYUNCUNUN TEMSİLCİSİYLE TEMAS

Gündemdeki diğer yıldızsa Stefan Savic.

Atletico Madrid'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek 32 yaşındaki stoper, kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

Yönetim, oyuncunun temsilcisi ile temas halinde.

Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve Ryan Kent'in takımdan ayrılması halinde hücum hattına da takviye yapacak.

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