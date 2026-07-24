Transfer gündemi alev alev. Fenerbahçe'de üç ayrılık | Galatasaray, Real'den istiyor | Beşiktaş ve Salah'ta son durum
24.07.2026 16:50
Son Güncelleme: 24.07.2026 17:37
NTV
Futbolda Dünya Kupası'nın bitmesiyle birlikte kulüplerin transfer çalışmaları futbolseverlerin gündemine oturdu...
2026 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte hem Türkiye hem de Avrupa transfer pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
17:36
BAYERN'DE MUSIALA KARARI
Bayern Münih, Jamal Musiala’yı kiralık göndermek istiyor. (Yağız Sabuncuoğlu)
16:50
GALATASARAY'DAN ÇİFTE HAREKAT
Galatasaray, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek ile 2022'de Trabzonspor'dan Ajax'a giden Ahmetcan Kaplan ile ilgileniyor. (Sabah)
16:25
BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE FOFANA VAR
Beşiktaş, Milan'dan ayrılması beklenen Fransız ön libero Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Serie A devinin bonservis beklentisi 20 milyon euro. (Fotomaç)
16:00
FENERBAHÇE'NİN SEÇENEKLERİ
Santfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe; Watkins, Rashford ve Lukaku için devrede. Önceliğini Watkins ve Rashford'a veren Sarı-Lacivertliler, iki oyuncuda başarısız olursa Lukaku'ya yönelecek. İtalyan basınına göre; Napoli, 11 milyon euroluk maaşı nedeniyle Belçikalı golcüyü istemiyor. (Akşam)
15:45
MILAN'DAN GALATASARAY'A YANIT
Galatasaray, Milan'ın yıldızı Rafael Leao için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı ancak kiralama düşüncesine sıcak bakmayan İtalyan kulübü teklifi geri çevirdi. (Fanatik)
15:15
AMRABAT'A 15 MİLYON EURO
Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad, bonuslarla birlikte 15 milyon euro'luk teklifini sarı-lacivertlilere sundu. Fenerbahçe ise Amrabat için net 20 milyon euro talep ediyor. (TRT Spor)
15:00
SALAH'TA SON DURUM
Beşiktaş, Mohamed Salah transferinde son viraja girdi. Mısırlı yıldızla prensipte anlaşan siyah beyazlılar süreci yavaşlatan menajer Ramy Abbas'la da orta noktada buluşmak üzere. (Fanatik)
14:45
FRED, ÜLKESİNE DÖNÜYOR
Fred, Atletico Mineiro ile anlaşma sağladı. Aziz Yıldırım'ın ise bu transfere onay vermek için tek şart koştu. Yıldırım'ın Fred'den 12 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu belirtildi. Brezilya ekibinin Fred için bu rakamı vermesi durumunda Yıldırım'ın transfere onay vereceği öne sürüldü. (Sabah)
14:30
EREN ELMALI SÜRPRİZİ
Bir kulüp, Galatasaray'a Eren Elmalı için resmi teklifini bildirecek. Bu takım, cazip bir teklifle Eren Elmalı'nın da aklını çelmeye yakın. (Sabah)
14:15
LIVAKOVIC KARARI
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiralık olarak gönderecek. Livakovic için en güçlü iki aday ise Dinamo Zagreb ve Olympiakos. Bu iki takımın yanı sıra başka teklifler de alan Hırvat eldivenin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. (TRT Spor)
13:35
GALATASARAY'DA B PLANI
10 numara transferinde Bruno Fernandes ile ilgili çok ciddi planlar yapan Galatasaray, olumsuz bir duruma karşın B planı olarak gördüğü Brahim Diaz'ın menajeriyle bir görüşme yaptı. (Takvim)
13:23
ADİL DEMİRBAĞ TEKLİFİ
Fenerbahçe, Konyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adil Demirbağ için 3.5 milyon euro'luk teklif yapacak. (Fotomaç)