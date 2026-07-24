Transfer gündemi alev alev. Fenerbahçe'de üç ayrılık | Galatasaray, Real'den istiyor | Beşiktaş ve Salah'ta son durum

LIVAKOVIC KARARI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i kiralık olarak gönderecek. Livakovic için en güçlü iki aday ise Dinamo Zagreb ve Olympiakos. Bu iki takımın yanı sıra başka teklifler de alan Hırvat eldivenin geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. (TRT Spor)