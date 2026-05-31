Transfer gündemi alev alev. Galatasaray'da veda gerçekleşti | Fenerbahçe golcüsüyle anlaştı | Beşiktaş'tan çifte bomba
31.05.2026 13:34
Son Güncelleme: 31.05.2026 14:18
Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala hem turnuva hem de yeni sezon öncesi kadrolarını eksiksiz olarak kurmak isteyen isteyen kulüpler transfer çalışmalarına hız kazandırdı.
Dünya Kupası'nın başlamasına 10 günlük bir süre kalmasıyla birlikte transfer döneminde de hareketlilik iyiden iyiye artıyor.
Türkiye'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2025/26 sezonunun bitmesiyle birlikte transfer haberleri de gündeme gelmeye başladı.
Galatasaray'ın yanı sıra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için de öne çıkan haberler bir arada…
13:35
AZİZ YILDIRIM ANLAŞTI
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Serhou Guirassy ve Borussia Dortmund ile sözlü anlaşmaya vardı. Yıldırım seçimi kazanırsa kulüp ve oyuncuyla iş resmiyete dökülecek. Gineli golcü İstanbul ile ilgili bilgi toplamaya başladı. Yıldırım'ın anlaşmaya vardığı bir diğer golcü Vedat Muriqi ise Türkiye'ye geliyor. (Yağız Sabuncuoğlu)
13:10
"OSIMHEN, MANU'YU DÖNÜŞTÜRÜR"
Patrice Evra: "Victor Osimhen’i gerçekten çok beğeniyorum. Kesinlikle karakteri var, kalitesi var. Ayrıca Avrupa tecrübesi de çok güçlü. Fransa’da başarılı oldu, Napoli ile İtalya’da şampiyonluk yaşadı. Ardından Galatasaray ile Türkiye’ye gitti ve harika işler yaptı. Dürüst olmak gerekirse bu muhtemelen onun çok istediği bir transfer değildi. Her seviyede gol attı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Dahası, bu United kadrosunun gerçekten faydalanabileceği bir kişiliğe ve karizmaya sahip. Bence Manchester United için dönüştürücü bir transfer olur."
12:30
SAFİ'DEN KALECİ BOMBASI
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi ve ekibi, Liverpool’un Gürcü file bekçisi Giorgi Mamardashvili için girişimlere başladı. Fenerbahçe’de mevcut kaleci rotasyonunda değişiklik yaşanabileceği konuşulurken, kulübün kaleyi üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan Mamardashvili için İngiliz ekibiyle temas kurulduğu iddia edildi. İngiliz basınında yer alan değerlendirmelere göre Liverpool, kalede Alisson Becker’i birinci tercih olarak görmeye devam ediyor. Bu nedenle düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralık gitme ihtimali bulunan Gürcü eldivenin geleceği merak konusu olmuş durumda. Sarı-Lacivertli cephenin, oyuncu için satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama formülü üzerinde durduğu öne sürüldü. 25 yaşındaki kalecinin ise düzenli oynama ihtimali ve Türkiye’nin Gürcistan’a yakın konumu nedeniyle Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaşabileceği konuşuluyor. (Fanatik)
11:45
TRANSFERDE TAKAS İDDİASI
Napoli, savunma hattı için Galatasaray forması giyen Wilfried Singo’yu yakından takip ediyor. Serie A ekibinin, Fildişili savunmacıyı kadrosuna katmak için çeşitli formüller üzerinde çalıştığı ve bu süreçte Frank Anguissa’nın takasta kullanılabileceği belirtiliyor.
11:15
FENERBAHÇE'DEN STONES GİRİŞİMİ
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın yanına kaliteli bir stoper takviyesi yapmak isterken, Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı John Stones'u gözüne kestirdi. Mavilerden ayrılacak olan 32 yaşındaki oyuncu için iki başkan adayının da nabız yokladığı ortaya çıktı. Hem Hakan Safi hem de Aziz Yıldırım cephesi, tecrübeli stoperin menajerinden randevu talep etti. Seçim öncesinde Stones'la görüşülecek, talepleri dinlenecek ve teklif yapılacak. (Fotomaç)
10:45
GALATASARAY'DA AYRILIK
Üçüncü kaleci Batuhan Şen'le yollarını ayıran Galatasaray'da sözleşmesi sona eren bir başka genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz de veda etti. A Takım'da istediği süreleri alamayan Gökdeniz, daha çok oynayacağı bir kulübe imza atacak.
10:30
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, rotasını Fenerbahçe’nin eski oyuncularına çevirdi. Siyah-beyazlıların kalede Altay Bayındır ve Berke Özer’i gündemine aldığı, sağ bek için ise Göztepe’nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan’ı takip ettiği öğrenildi. (Takvim)
10:00
GALATASARAY'A GENÇ OSIMHEN
Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen 19 yaşındaki Nijeryalı golcü George Ilenikhena'yı gündemine aldığı öğrenildi. Genç golcü için scout ekibinin olumlu rapor verdiği, teknik direktör Okan Buruk'un da 1.85'lik yıldızı kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. (Fotomaç)
09:30
ARDA GÜLER'E KANCA
Teknik direktör Xabi Alonso ile anlaşan Chelsea, Arda Güler'i gündemine aldı. İngiliz ekibi, yeni çalıştırıcısının raporu doğrultusunda yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid'in bonservis beklentisi 150 milyon euro.
09:00
BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ İSİM
Siyah-Beyazlı yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda hem savunma hem de kanat bölgesi için alternatifler üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi. Beşiktaş’ın gündemine gelen son isimlerden birinin Sevilla forması giyen Gauna olduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki sol bek için resmi temaslara başladı. (Fanatik)