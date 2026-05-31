Transfer gündemi alev alev. Galatasaray'da veda gerçekleşti | Fenerbahçe golcüsüyle anlaştı | Beşiktaş'tan çifte bomba

"OSIMHEN, MANU'YU DÖNÜŞTÜRÜR"

Patrice Evra: "Victor Osimhen’i gerçekten çok beğeniyorum. Kesinlikle karakteri var, kalitesi var. Ayrıca Avrupa tecrübesi de çok güçlü. Fransa’da başarılı oldu, Napoli ile İtalya’da şampiyonluk yaşadı. Ardından Galatasaray ile Türkiye’ye gitti ve harika işler yaptı. Dürüst olmak gerekirse bu muhtemelen onun çok istediği bir transfer değildi. Her seviyede gol attı. Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Dahası, bu United kadrosunun gerçekten faydalanabileceği bir kişiliğe ve karizmaya sahip. Bence Manchester United için dönüştürücü bir transfer olur."