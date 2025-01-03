Transfer haberleri: Liverpool’un Uruguaylı forveti Darwin Nunez Milan yolunda

İtalya Serie A’da sezona iyi bir başlangıç yapamayan Milan’da transfer çalışmaları devam ediyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte, hedef Liverpool’un Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez. Milan, İngiliz ekibinde bu sezon istenilen performansı ortaya koyamayan 25 yaşındaki golcü oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ 50 MİLYON EURO



Nunez için yaz aylarında ödenecek bonservis bedeli ise 50 milyon euro olacak. Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, bu maçların sadece 7’sinde ilk 11’de görev alan Nunez; 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.



Liverpool ise Uruguaylı golcünün yerine transfer yapmadan, Nunez’i göndermeye sıcak bakmıyor.