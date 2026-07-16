Transfer için İstanbul'da. Fenerbahçe'ye geri dönüyor | Galatasaray bitiriyor | Beşiktaş'tan resmi teklif | Trabzonspor'da ayrılık
16.07.2026 12:45
NTV
Futbolda Dünya Kupası heyecanı sona yaklaşırken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda finale geri sayım sürerken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
12:44
ZANIOLO ANTRENMANA ÇIKMIYOR
Udinese ile maaş konusunda anlaşamayan Nicolo Zaniolo, antrenmanlara çıkmıyor. İtalyan kulübü, futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirebilir.
11:00
BURUK'UN CAN UZUN ISRARI
Okan Buruk, Abdullah Kavukcu ile özel görüştü ve Can Uzun'un transferinde ısrarcı olduğunu belirtti. (Takvim)
10:20
LEAO KENDİSİNİ ÖNERDİ
Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao'nun Premier League'de forma giyme hayali doğrultusunda menajerleri aracılığıyla Tottenham Hotspur ile temas kurduğu ve kendini Londra ekibine önerdiği kaydedildi. (Calcio Mercato)
09:40
FENERBAHÇE'YE WATKINS CEVABI
Fenerbahçeli kurmaylar, Greenwood transferi için Manchester'a gittiğinde Londra'ya da geçti ve Ollie Watkins görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Aston Villa cephesi sarı-lacivertlilere Watkins'in takımdaki öneminden bahsetti. Takımın önemli parçası olarak görülen Watkins'in yerinin doldurulmasının kolay olmayacağını Fenerbahçeli yöneticilere ileten İngiliz ekibinin, transfer için katı bir tutum sergilediği aktarıldı. Öte yandan Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcü için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı vurgulandı. Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. (Sabah)
09:20
OSAYI-SAMUEL SÜRPRİZİ
Osayi-Samuel geçen sezon ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanıyor. Nijeryalı sağ bek, İsmail Kartal ile görüştü. Son kararı Başkan Aziz Yıldırım verecek. (Fotomaç)
08:55
SALAH'IN MENAJERİ GELDİ
Salah'ın menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi ve Mısırlı yıldızı, Beşiktaş'a önerdi. Salah'ın da Beşiktaş forması giymeye sıcak yaklaştığı iddia edildi. (Türkiye)
08:35
OULAI, FIORENTINA YOLCUSU
Fiorentina ve Trabzonspor, Oulai transferi için 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
08:15
BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ TEKLİF
Beşiktaş, Leo Pereira için Flamengo'ya resmi teklif yaptı. Siyah-beyazlılar, 15 milyon euro isteyen Brezilya ekibinden indirim istiyor. (Takvim)
08:00
ENCISO BÜTÇESİ
Galatasaray, Julio Enciso transferi için 20-25 milyon euro'luk bütçe ayırdı. (Fotomaç)