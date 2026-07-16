Transfer için İstanbul'da. Fenerbahçe'ye geri dönüyor | Galatasaray bitiriyor | Beşiktaş'tan resmi teklif | Trabzonspor'da ayrılık

FENERBAHÇE'YE WATKINS CEVABI

Fenerbahçeli kurmaylar, Greenwood transferi için Manchester'a gittiğinde Londra'ya da geçti ve Ollie Watkins görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede Aston Villa cephesi sarı-lacivertlilere Watkins'in takımdaki öneminden bahsetti. Takımın önemli parçası olarak görülen Watkins'in yerinin doldurulmasının kolay olmayacağını Fenerbahçeli yöneticilere ileten İngiliz ekibinin, transfer için katı bir tutum sergilediği aktarıldı. Öte yandan Aston Villa'nın 30 yaşındaki golcü için kapıyı 40 milyon eurodan açtığı vurgulandı. Ollie Watkins'in ise Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğu belirtildi. (Sabah)