Transfer iddiaları peş peşe geldi: Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Hakan Çalhanoğlu cephesinden resmi cevap

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'la anlaşamadığı ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği öne sürüldü.

Hatta Ali Koç'la ilk görüşmenin yapıldığı ve milli yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.



MENAJERİ KONUŞTU



Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler transfere açık kapı bıraktı. TRT Spor'a açıklama yapan Wipfler konu hakkında şöyle konuştu:



"Birçok telefon görüşmesi, konuşma oluyor. Çok fazla haber çıkıyor, özellikle dijital medyada. Bunlar olabilir ancak bu süreçte karar vericiler arasında daha düzgün bir iletişimle ilerlemeli."

"GALATASARAYLI ÖLECEĞİM"



Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Karan ise Hakan Çalhanoğlu için, "Hakan bana 'Ben Galatasaraylı doğdum, Galatasaraylı öleceğim' dedi. Çocuğu tongaya düşürdüler." ifadelerini kullandı.