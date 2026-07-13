Transfer resmen bitti. Fenerbahçe anlaştı | Galatasaray, İstanbul'a getiriyor | Beşiktaş'ta başkan devrede | Oulai'ye Süper Lig'den teklif

2026 FIFA Dünya Kupası'nın bitimine kısa bir süre kala hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...

Türkiye'den Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...