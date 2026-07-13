Transfer resmen bitti. Fenerbahçe anlaştı | Galatasaray, İstanbul'a getiriyor | Beşiktaş'ta başkan devrede | Oulai'ye Süper Lig'den teklif
13.07.2026 08:49
Son Güncelleme: 13.07.2026 10:00
NTV
Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nın bitimine kısa bir süre kala hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
10:00
GALATASARAY'DAN ENCISO BOMBASI
Julio Enciso, Galatasaray'ın 10 numara transferi için listenin üst sıralarında yer alıyor. (beIN Sports)
09:42
KEREM AKTÜRKOĞLU SÜRPRİZİ
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için Al Ahli'den 30 artı 5 milyon euro değerinde bir teklif aldı. Fenerbahçe, 40-45 milyon euro istiyor. (Ertan Süzgün)
08:35
GABRIEL JESUS ÖNERİSİ
Arsenal'de gözden çıkarılan Gabriel Jesus'un temsilcisi, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi. (Fanatik)
08:20
DAVINSON'UN AYRILIK TALEBİ
Uzun süredir Como'nun kıskacında olan Davinson Sanchez, İtalyan ekibine transfer olmak istiyor. Galatasaray'ın bonservis talebi 35 milyon euro. (Sözcü)
08:15
OULAI SÜRPRİZİ
Süper Lig’den bir kulüp, Oulai transferi için Trabzonspor’la görüştü. (HT Spor)
08:05
BRAHIM DIAZ ATAĞI
Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Galatasaray'ın gündemine geldi. (Yağız Sabuncuoğlu)
07:55
FENERBAHÇE'DE MUTLU SON
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin, bu hafta içinde Marsilya'ya giderek son prosedürleri tamamlayacak. Kamer ve Çetin, Fransa'daki son prosedürlerin tamamlanmasının ardından Mason Greenwood ile İstanbul'a gelecek. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcunun transferini en geç cuma gününe kadar açıklaması bekleniyor.
07:45
BEŞİKTAŞ'TA BAŞKAN DEVREDE
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard transferini sonuçlandırmak için salı günü Belçika’ya gidecek. (Ertan Süzgün)
07:20
GALATASARAY, İSTANBUL'A GETİRİYOR
Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu bugün İstanbul'da olacak. (Yağız Sabuncuoğl