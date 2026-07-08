Transfer resmiyete dökülecek. Fenerbahçe'den ses getirecek atak | Galatasaray, Real'den istiyor | Beşiktaş'ta golcü rotası değişti
08.07.2026 10:52
NTV
Dünya Kupası heyecanı sürerken kulüplerin transfer çalışmaları da futbolseverlerin takibinde...
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken hem Türkiye hem de Avrupa transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor...
Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra dünyadan öne çıkan transfer gelişmeleri bir arada...
10:00
ASENSIO İÇİN RESMİ TEMAS
Marco Asensio için iki farklı Avrupa kulübü adına menajerler Fenerbahçe ile resmi temas kurdu. Fenerbahçe, 35 milyon euro'luk bir teklif gelmesi halinde İspanyol yıldızının transferini değerlendirecek. (Takvim)
09:50
ÇORUM FK'DAN NHAGA HAZIRLIĞI
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK, Galatasaray'dan Renato Nhaga'yı kiralamak için teklif yapmaya hazırlanıyor. (Takvim)
09:40
OOSTERWOLDE İÇİN YENİ SÖZLEŞME PLANI
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin maaşına zam yapıp yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Ancak istenilen bonservisin gelmesi halinde yollar ayrılabilir. (Fotomaç)
09:20
ROMULO ATAĞI
Galatasaray, Romulo transferi için Brezilyalı oyuncunun menajeri ve Leipzig ile temasa geçecek. (Takvim)
08:50
BEŞİKTAŞ'TA LUKAKU HAREKATI
Beşiktaş, Romelu Lukaku için harekete geçti. Dusan Vlahovic'ten haber bekleyen ama istediği yanıtı alamayan yönetim, Lukaku tarafıyla iletişime geçti. Beşiktaş, Türkiye'den Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Belçikalı golcü ismin sağlık raporlarını istedi ve raporları incelemeye aldı. (Sabah)
08:40
MALCOM'UN MENAJERİYLE GÖRÜŞME
Fenerbahçe, Al-Hilal'de forma giyen Malcom'un menajeriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. (Sabah)
08:20
GALATASARAY'DAN KİRALAMA HAMLESİ
Galatasaray, Real Madrid'in genç futbolcusu Franco Mastantuono'yu kiralamak için harekete geçti. (Fotomaç)
08:00
MARSİLYA'DAN FENERBAHÇE'YE ONAY
Mason Greenwood için Fenerbahçe'nin yaptığı 45 artı 5 milyon euroluk teklife Marsilya onay verdi. Fenerbahçe, bu hafta sonuna kadar yıldız futbolcuyu İstanbul'a getirip 4 yıllık sözleşme imzalatmak istiyor. (Fanatik)