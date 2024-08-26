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Transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu bitiş tarihiyle ilgili sorgulamalar başladı. Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olmak isteyen ve takımlarına takviyeler yapan kulüpler, şimdiden birçok yıldızı takımına kattı. Taraftarlar ise transfer sezonunun ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, 2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Transfer sezonu bitiş tarihi: 2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?

2024-2025 transfer döneminin ne zaman biteceği, tüm futbolseverlerin gündeminde yer almaya başladı. Eylül ayı içinde sona erecek olan transfer dönemi öncesinde, kulüpler takımlarına son takviyelerini yapıyor. Peki, 2024-2025 transfer dönemi ne zaman bitiyor?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol ’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ BİR İSMİ DAHA GETİRDİ

Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı planladığı Alman futbolcu Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Almanya'nın Münih kentinden uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki savunma oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Havalimanında açıklamada bulunmayan Uduokhai, Beşiktaş atkısı ve kartal işareti yaparak basın mensuplarına poz verdi.

Alman futbolcu, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Augsburg formasıyla Bundesliga’da 33 maçta görev yaparken, 2 gollükte katkı sağladı.

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