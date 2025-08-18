Transfer sezonu bitiş tarihi 2025: İşte yaz transfer döneminin sona ereceği tarih

Futbol dünyasında kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için en heyecanlı dönemlerden biri olan transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Taraftarlar, takımlarına katılacak yeni yıldızları ve yapılacak flaş hamleleri yakından takip ederken, en çok merak edilen konuların başında transfer döneminin sona ereceği tarih yer alıyor. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?



2025 yaz transfer dönemi, Türkiye'de 30 Haziran 2025 Pazartesi günü resmen başlamıştı. Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.



AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?



Premier Lig transfer dönemi 16 Haziran Pazartesi günü açıldı. Uluslararası anlaşmalar ve bedelsiz transferler 1 Temmuz'a kadar geçerli olmayacak.



Premier Lig, transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü, geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de kapatacak.



LaLiga'nın transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07.00'de / TSİ 02.00'de kapanacak. Bu tarih, geçmiş sezonlara göre dört saat erken.



Serie A'nın ana transfer dönemi de 1 Temmuz Salı günü açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 09:00 / ET 14:00'te sona erecek.