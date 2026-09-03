Transfer sezonu bitiş tarihi 2026-2027: Yaz transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek?

2026-2027 yaz transfer döneminin sona ereceği tarih tüm futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. TFF tarafından yapılan açıklama sonrasında yaz dönemi transfer ve tescil takvimi belli oldu. Peki, 2026-2027 yaz transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Transfer ve tescil dönemlerine ilişkin TFF'den yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonu için 1. Transfer ve Tescil Döneminin 22 Haziran 2026 tarihinde başlayıp, 4 Eylül 2026 tarihinde gece saat 23.59'da sona ermesine karar verildi.

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ SONA ERDİ

İngiltere (Premier League), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) yaz transfer dönemi sona erdi.

İşte 5 büyük ligde transfer döneminin sona erdiği tarihler:

İngiltere (Premier League): 1 Eylül 2026

İspanya (LaLiga): 2 Eylül 2026

İtalya (Serie A): 1 Eylül 2026

Almanya (Bundesliga): 1 Eylül 2026

Fransa (Ligue 1): 1 Eylül 2026