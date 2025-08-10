Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? 2025-2026 yaz transfer sezonu takvimi

2025 yaz transfer sezonu tarihleri, tuttukları takımların yapacakları transferleri sabırsızlıkla bekleyen taraftarlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayımlanan takvim sonrasında transfer sezonu tarihleri bell oldu. Peki, Transfer sezonu bitti mi, ne zaman bitecek? İşte 2025-2026 yaz transfer sezonu takvimi.



2025 YAZ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?



2025 yaz transfer dönemi, Türkiye'de 30 Haziran 2025 Pazartesi günü resmen başlamıştı. Kulüplerin yerli ve yabancı oyuncu transferlerini gerçekleştirebildiği bu süreç, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.



Bu tarihten sonra futbolcuların transferi yalnızca serbest oyuncular için mümkün olacak.



AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN KAPANACAK?



Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer sezonunun bitiş tarihleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebiliyor. Örneğin İngiltere Premier Lig’de transfer dönemi genellikle lig başlangıcından bir gün önce sona eriyor.

Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi liglerde ise transfer penceresi Türkiye ile benzer tarihlerde kapanıyor.



Premier Lig transfer dönemi 16 Haziran Pazartesi günü açıldı. Uluslararası anlaşmalar ve bedelsiz transferler 1 Temmuz'a kadar geçerli olmayacak.

Premier Lig, transfer dönemini 1 Eylül Pazartesi günü, geçmiş sezonlara göre dört saat erken, TSİ 09:00 / ET 02:00'de kapatacak.

LaLiga'nın transfer dönemi 1 Temmuz Salı günü açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 07.00'de / TSİ 02.00'de kapanacak. Bu tarih, geçmiş sezonlara göre dört saat erken.



Serie A'nın ana transfer dönemi de 1 Temmuz Salı günü açıldı ve 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 09:00 / ET 14:00'te sona erecek.