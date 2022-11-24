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Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi için tarih belli oldu (2022-23 Süper Lig transfer dönemi)

Süper Lig'de ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvim sonrasında, 2022-23 transfer dönemi tarihleri belli olmuştu. Peki, ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi için tarih belli oldu (2022-23 Süper Lig transfer dönemi)

Ara transfer dönemi, , , ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Tuttukları takımın transfer döneminde hangi bölgelere takviye yapacağını merak eden taraftarlar, transfer sezonunun başlamasını bekliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu () tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.

Buna göre; 'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi için tarih belli oldu (2022-23 Süper Lig transfer dönemi) - 1

İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.

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