Transfer sezonu ne zaman? Ara transfer dönemi için tarih belli oldu (2022-23 Süper Lig transfer dönemi)

Ara transfer dönemi, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Tuttukları takımın transfer döneminde hangi bölgelere takviye yapacağını merak eden taraftarlar, transfer sezonunun başlamasını bekliyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2022-23 transfer sezonu tarihleri belli oldu.



Buna göre; Süper Lig'de ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.



İLK TRANSFER DÖNEMİ 8 EYLÜL'DE SONA ERDİ



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, 2022-2023 futbol sezonunda birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona erdi.