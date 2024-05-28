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Transfer sezonu ne zaman başlıyor? (2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi)

Transfer döneminin ne zaman başlayacağı, 2023-2024 Süper Lig sezonunun sona ermesiyle birlikte futbolseverler tarafından sorgulanıyor. 2024-2025 süper Lig sezonu öncesi takımlarına takviye yapmak için hazırlıklara başlayan kulüpler harekete geçti. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor? İşte 2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi.

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? (2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi)

2024-2025 yaz transfer dönemi öncesinde tarih araştırmaları başladı. Futbolseverler tuttukları takımların yaz transfer döneminde nasıl takviyeler yapacaklarını merak ediyor. tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2024-2025 yaz transfer dönemi tarihi belli oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.

İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

Transfer sezonu ne zaman başlıyor? (2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi) - 1

2024-2025 SÜPER LİG SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, 'de yeni sezonun 9 Ağustos 2024'te başlayacağını ve 1 Haziran 2025'te sona ereceğini açıklamıştı.

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