Transfer sezonu ne zaman başlıyor? (2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi)

2024-2025 yaz transfer dönemi öncesinde tarih araştırmaları başladı. Futbolseverler tuttukları takımların yaz transfer döneminde nasıl takviyeler yapacaklarını merak ediyor. TFF tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2024-2025 Süper Lig yaz transfer dönemi tarihi belli oldu. Peki, transfer sezonu ne zaman başlıyor?



TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada; Birinci Transfer ve Tescil Dönemi’nin 24 Haziran-13 Eylül 2024 tarihleri arasında olacağı duyuruldu.



İkinci transfer veya diğer bir ifadeyle ara transfer sezonu ise 13 Ocak 2025’te başlayacak ve 11 Şubat 2025’te sona erecek.

