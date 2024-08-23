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Transfer sezonu ne zaman bitecek? (2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihleri)

2024-2025 transfer dönemi takvimi tüm sporseverler tarafından araştırılmaya başladı. Takımlarına takviye yapan kulüpler, TFF tarafından belirlenen transfer dönemi aralıklarında takımlarına yeni oyuncu katabilecek ve oyuncu satışı gerçekleştirebilecek. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte 2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihleri.

Transfer sezonu ne zaman bitecek? (2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihleri)

sezonu tarihleri, takımlarının yapacakları transferleri bekleyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonluk yarışında bu yıl yine ter dökecek olan takımlar, yapacakları transferler sonrasında takımlarını kuvvetlendirmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Trendyol ’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.

Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.

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