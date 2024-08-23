Transfer sezonu ne zaman bitecek? (2024-2025 transfer ve tescil dönemi tarihleri)

Transfer sezonu tarihleri, takımlarının yapacakları transferleri bekleyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. Şampiyonluk yarışında bu yıl yine ter dökecek olan takımlar, yapacakları transferler sonrasında takımlarını kuvvetlendirmek istiyor. Peki, transfer sezonu ne zaman bitecek?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?



Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu öncesinde transfer dönemi 24 Haziran’da başladı.



Transfer dönemi, 13 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek.